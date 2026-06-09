LG OLED evo AI C6の42型「OLED42C6PJA」 LGエレクトロニクス・ジャパンは、4K有機ELテレビの2026年ラインナップを発表。性能とデザイン性、価格のバランスに優れたハイグレードシリーズ「LG OLED evo AI C6」を6月25日に発売する。サイズは42型～65型。価格はオープン。市場想定価格は以下の通り。 65型「OLED65C6PJA」 450,000円前後 55型「OLED55C6PJA」 340,000円前後 48型「OLE