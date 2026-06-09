回転寿司チェーン「くら寿司」では、12日から7月5日の期間限定で「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」（500円）を発売する。「ごぶごぶフェスティバル2026」にて完売したコラボ商品を、浜田雅功のブロマイドカード付きで全国販売する（※予定数量に達し次第、販売終了となる）。【画像】ほしい！浜田雅功のブロマイドカード浜田の好物“ポテト”と“酸辣湯”を組み合わせ、ポテトに酸辣湯味のシーズニングをふりかけて食べる新商品