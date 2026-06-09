俳優の河内大和（47）が8日放送のTBSの特別番組「幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜」（月曜後10・00）に出演。役者としての挫折と、乗り越えた経験を語った。俳優の本木雅弘が飲み会の幹事として自身で参加メンバーを集める番組企画で飲み会に参加した河内。役者としてのスランプの話になると、「27、8歳の時に、初めてシェイクスピアで主役をやらせていただいた時に、あまりに何もできなくて、その時の演出家からめち