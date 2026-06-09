実用性重視か、特別感あふれる仕様かトヨタは2026年5月12日、「カローラ」の一部改良を発表するとともに、特別仕様車「ACTIVE SPORT」をカローラシリーズ誕生60周年記念仕様にアップグレードしました。カローラは、トヨタが展開する5人乗りのハイブリッドカーです。1966年の初代登場以来、「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」という3つの思想を軸に、多くのユーザーのニーズに応え続けてきました。【画像ギャラリー】超い