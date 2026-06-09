子どもにゲームを与えるタイミングは家庭によってさまざまですが、一度与えてしまうと夢中になってしまって頭を悩ませる親は少なくないのではないでしょうか。昨今では、スマホやPCなどゲーム自体のプラットフォームも増加しており、未就学児から大人まで夢中になれるような魅力的なゲームがたくさんあるので、仕方ないともいえるかもしれませんが……。今回ママスタコミュニティには、お子さんのゲーム離れについて尋ねる投稿があ