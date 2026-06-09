最近は購入前に試打できるケースも多く、弾道計測器を使って弾道データをチェックできる場面も増えたが、一体どこを重視して見るべきなのか。プロゴルファーの海老原秀聡と菊地りおに話を聞いた。【数値公開】HS50m/s、40m/sのプロが打ったときのキャリー、スピン量、落下角…全公開！◇◇◇【海老原】ひと昔前は、飛ばしたいなら中空やポケットキャビティ、操作性が欲しいなら軟鉄鍛造と、アイアンの性能は素材や構造である程