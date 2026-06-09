13日に国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催されるのに先駆け、8日にヒップホップイベント『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』が東京・Zepp DiverCity（TOKYO）にて行われた。【ライブ写真】白熱！『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDのステージ授賞式に向けた5日〜13日を『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK』として、お台場・青海エリアを中心に、渋谷や六本木