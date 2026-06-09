９日に放送されたＴＢＳ系「ひるおび！」では宇都宮市内に出没したクマの姿を生中継で捉えた。宇都宮市内で再び、クマの目撃情報があったとし、中継班が車で現場を回っていたところ、川の横で何やら撮影している警察関係者の姿が見えたかと思うと、「今、クマがいました！柵を登っています！」として川の横の柵を乗り越えるクマの姿がカメラに映った。恵俊彰も「いた！いた！今、住宅の中に入っていった！見えました」と大興