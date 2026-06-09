海洋研究開発機構などのチームは９日、海中を自動航行できる「自律型無人探査機（ＡＵＶ）」の海底観測データを、海面に自動着水した無人飛行艇で受信する実験に成功したと発表した。有人の船舶ではカバーしきれない広い海域を効率的に調査・監視する技術につながる成果だという。チームは、目的の海域まで自動で向かう双胴型の無人飛行艇と、機体から海中へ投入され、飛行艇に観測データを送信する小型ＡＵＶの開発を進めてい