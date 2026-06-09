【北京共同】米国防総省が中国企業を中国軍と関連ある「中国軍事企業」に指定したことを受け、電子商取引（EC）大手アリババグループは9日、根拠がないとして「誤った認識を広める行為にあらゆる法的措置を講じる」と反発した。