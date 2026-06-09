栃木県宇都宮市の小学校や大学などでクマの目撃情報が相次ぎ、市内では小中学校にくわえ大学も休校や休講となっている。宇都宮市では6日から少なくとも18件以上のクマの目撃情報があり、きょう9日も未明から朝にかけて、市内の小中学校付近で目撃情報が相次いでいる。午前5時35頃には、宇都宮大学付近で目撃情報があり、宇都宮大学の敷地内では、消防がドローンを使ってクマを捜索していた。宇都宮市によると、午前6時には宇都宮大