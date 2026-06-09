卓球男子で元日本代表監督の倉嶋洋介氏が、認知症の防止に向けた取り組みをスタートさせる。一般社団法人「Ｔ―ＮＥＸＴ」は９日、高度な脳波分析技術を持つ「ＭＩＴＳＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（ＭＩＴＳ）」社と「卓球による認知症予防・改善に関する共同研究」を開始したと発表。すでに５月２４日に「共同研究一次調査（予備試験）」を実施したという。日本における認知症患者は、軽度認知障害と予備軍を含めると約３０