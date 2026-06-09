【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。アイドルグループ嵐が５月３１日にラストライブを行いましたね。５人全員の顔と名前を国民みんながわかる、文字通りまさに国民的な伝説のアイドルでした。ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの後輩アイドルだけでなく、すべてのアイドルに及ぼした影響は計り知れないと思います。５人の今後の活動が楽しみです。さて、そんなニュースに関連し、今週はジュニア時代から