メーガン妃が子供たちの写真をインスタグラムに投稿することは大きな議論の的となっているが、娘のリリベット王女が着用した服については「リリベット効果」が起きているという。英紙デーリー・メールが先日、報じた。メーガン妃は４日に娘の５歳の誕生日を記念し、インスタグラムに２枚の新しい写真を投稿。リリベット王女を「私たちの夢の女の子」と表現した。長い赤毛を披露するとともにリリベットは、メーガン妃のお気に入