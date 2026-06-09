この先は気圧の下がる日が多いでしょう。週明け15日(月)と16日(火)は気圧の変動が大きく、影響度が「大」になる所もありそうです。気圧の変化により、頭痛やめまい、首や肩のこりなどの症状が出る方はご注意ください。気圧の下がる日が多い週明けは影響度が「大」の所も明日10日(水)は西から高気圧に覆われるため、気圧の上がる所が多いでしょう。気圧が上がる場合でも症状が出る方もいますので、体調管理にご注意ください。明後