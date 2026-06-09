ユーロドル、今日の高値圏＝東京為替 ユーロドル、ポンドドルはともに今日の高値圏。ドル安がやや優勢。ユーロドルは１．１５４６ドルを付けた。昨日高値１．１５５５ドルが目先のポイント。 EURUSD 1.1546