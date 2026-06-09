LG OLED evo AI G6の77型「OLED77G6PJB」 LGエレクトロニクス・ジャパンは、4K有機ELテレビの2026年ラインナップを発表。「圧倒的な映像美と洗練されたデザインを追求した」というプレミアムシリーズ「LG OLED evo AI G6」を6月25日に発売する。サイズは55型～97型。価格はオープン。市場想定価格は以下の通り。 97型「OLED97G6PJA」 4,500,000円前後 83型「OLED83G6PJA」 1,200,000円前後