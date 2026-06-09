アイドルグループ「アイドリング！！！」元メンバーでタレントの倉田瑠夏（２９）が９日に自身のＳＮＳを更新し、夫婦で撮影したマタニティフォトを公開した。倉田はインスタグラムを更新し、「妊娠７ヶ月の時に桜フォト撮ってもらったので、あとは赤ちゃん産まれてからでいいかな〜って思ってたんだけど『マタニティフォト撮らなくていいの？』と旦那さんが言ってくれたので、急遽夫婦でマタニティフォトを…」とコメント。ド