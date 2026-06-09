梅雨の時期は体が疲れて、だるさが出てしまいますよね。食べ物は薬ではないので症状を治すことはできませんが、なんとなく疲れやすい時におすすめの食べ物が豚肉です。そこで、管理栄養士おすすめのレシピをご紹介します。 ▼疲労対策にはビタミンB1 季節の変わり目で気温差が大きく、気圧の変化も大きい梅雨は自律神経の働きが乱れて疲れやすくなる時期です。疲れない体を作るのに欠かせない栄養素がビタミンB1。 ビタミンB1