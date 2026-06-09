セクシー女優の瀬戸環奈が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。母との“爆買い”動画を公開した。【動画】楽しそう！瀬戸環奈、母との“爆買い”公開意外な経歴も「【コストコ】瀬戸環奈、母娘でコストコ爆買い」とのタイトルで、概要欄には「ママと2人でコストコに行ってきました。1時間半の制限時間で本気の爆買いです。我が家定番のセタフィルとか、パパ用の大量のオレンジとか、気になったものを片っ端からカート