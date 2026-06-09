11日（日本時間12日）に開幕が迫ったサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は8日（同9日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入り、同市内で全体練習を行った。MLSのナッシュビルSCがホームスタジアムとする「ジオディス・パーク」での練習開始前には、セレモニーを実施。主将のMF遠藤航（33＝リバプール）が英語でスピーチを行い、拍手を浴びた。AP通信はこのスピーチを記