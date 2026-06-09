占い師細木数子さんの後継者で娘の細木かおりさんが、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。数子さんの生涯を描くNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」に主演した女優戸田恵梨香について「すごい縁を感じた」と語った。番組には戸田が出演。戸田はかおりさんとの面識について「今回初めてじゃなくて2回目なんです。実は」と明かし、「レストランで偶然お会いしたんです」と振り返った。かおりさんも「す