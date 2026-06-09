今年に入って確認されたはしかの患者数は523人にのぼったことがわかりました。増加のペースはやや緩やかになったものの厚労省は「軽視できない」として、引き続き警戒を呼びかけています。厚生労働省によりますと、全国のはしかの患者数は先月31日までの1週間で新たに11人確認されました。今年の累計は523人にのぼり、去年の同じ時期のおよそ4倍となっています。新たに報告された11人のうち、東京都が7人と最も多く、ほか埼玉県で2