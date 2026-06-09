お笑いトリオ、ネプチューンの堀内健（56）が、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。占い師細木数子さんとの思い出を語った。番組には、数子さんの生涯を描いたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」主演の女優戸田恵梨香、数子さんの娘かおりさんが出演した。堀内は04〜08年に放送されたフジテレビ系「幸せって何だっけ〜カズカズの宝話〜」で数子さんと共演しており、「番組でさ、『でっかい男はパワー