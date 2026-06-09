【第27話】 6月9日 公開 第27話を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月9日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」第27話「状態異常!!」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第27話では、盗賊ダガーにマップを盗まれたユイたちのパーティーがなんとかボスの部屋にたどり着く。そこには5匹の竜が待ち構えており――。