100円寿司チェーン店「はま寿司」は、2026年6月9日から全国の店舗で「はま寿司ののみなみまぐろ大とろとデカねた祭り」を開催しています。大きなかき揚げの握り、鴨つくねの軍艦も110円フェアの目玉商品は、脂のりが良く、とろけるような味わいの「みなみの大とろ」と5種類の野菜を使った食べ応えのある「特大5種野菜のかき揚げ握り」、炭火焼きの鴨肉のつくねを甘辛い特製タレで仕上げた「鴨つくね軍艦」の3種類。いずれも110円で