【第13話】 6月9日公開 □第13話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は6月9日、ジェームスほたて氏によるマンガ「まゆりさんのいる銭湯」の第13話をCOMIC Y-OURSにて公開した。 今回は、まゆりさんと一緒に夜店を回る。射的でいいところを見せたいフジだが、まゆりさんが後から銃の持ち方を教えてくれて……。 「まゆりさんのいる銭湯」のページ (C)ジェー