6月9日、福井ブローウィンズは、トビンマーカス海舟が双方合意のうえで契約解除となり、退団することを発表した。移籍先については、移籍先クラブから発表される予定だという。 アメリカ出身で25歳のトビンは、198センチ93キロのパワーフォワード。マクック・コミュニティカレッジを経て、2021－22シーズンに滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）でプロキャリアをスター