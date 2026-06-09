6月9日、青森ワッツは、高岡大輔ヘッドコーチと2026－27シーズンの契約継続に合意したことを発表した。 高岡HCは長崎県出身の44歳。拓殖大学卒業後の2004年に大塚商会アルファーズ（現越谷アルファーズ）で選手キャリアをスタートした。その後はリンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）、仙台89ERS、宮崎シャイニングサンズなどでプレーし、2013年から2シーズンは青