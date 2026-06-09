島津製作所は後場にプラス圏へ浮上した。きょう、中国子会社の天津島津液圧に半導体製造装置やコーティング装置などに搭載されるターボ分子ポンプの生産ラインを新設したと発表しており、株価の支援材料となっている。中国国内の顧客に向けた供給能力の強化を図る。設備投資額は約３億円に上り、当面は年間２０００台の生産を見込む。 出所：MINKABU PRESS