午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８９３、値下がり銘柄数は６１１、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に電気機器、保険、証券・商品、海運など。値下がりで目立つのは石油・石炭、情報・通信、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS