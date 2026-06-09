（台北中央社）会計事務所プライスウォーターハウスクーパース（PwC）が8日までに発表した2026年版の世界時価総額トップ100社のランキング分析報告で、半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）は前年の12位から9位に浮上した。時価総額は前年比で倍増し、1兆米ドル（約160兆円）を超えた。統計は2026年3月31日現在のデータを基にし、各年度の同時期と比較した。TSMCの時価総額は25年の7090億ドル（約114兆円）から、今