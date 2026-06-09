開催：2026.6.9 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 4 - 5 [アストロズ] MLBの試合が9日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアストロズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はグレイソン・ロドリゲス、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。 2回裏、7番 トレイ・マンシーニ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 HOU、9番