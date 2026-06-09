きのう、山形県村山市のさくらんぼ畑でクマによるさくらんぼの食害が確認されました。こうした事態を受け、現場付近にクマを捕獲するための箱ワナが設置されるということです。 きのう未明、村山市白鳥のさくらんぼ畑で、クマによる食害が確認されました。 被害にあったのは佐藤錦の木2本で、枝折れも確認されています。 被害にあった農家が設置していた監視カメラには、体長およそ1メートルのクマ1頭の姿がとらえられて