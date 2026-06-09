松濤明武会・Meibuキッズ空手教室は6月21日14時30分〜16時30分に、未就学児でも楽しみつつ「あいさつ」「返事」「姿勢」などを学べる礼儀体験イベントを、市川市南行徳公民館（千葉県市川市）にて開催する。対象は未就学児〜小学生で、参加費は無料。●「空手キッズ」動画再生総回数1000万超え！昨今、SNSにおいて「空手キッズ」の動画が世界中で話題となっており、1投稿あたり603万回再生を記録する動画も登場するなど、一