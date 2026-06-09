【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THE ALFEEのライブが、6月から14ヶ月連続でCS放送「衛星劇場」にて特集放送されることが決定した。 ■1999年～2006年に行ったライブやテレビ番組を放送 “大晦日年越しは＜24時間＞THE ALFEE 祭”と題して、2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、全12作品を25時間連続放送し、ファンはもちろんテレビ業界を騒然とさせた衛星劇場。 今回は、2026年にデビュー52周年