【その他の画像・動画等を元記事で観る】 原作・松本清張、主演・生田絵梨花のドラマ『天城越え』が、総合テレビにて初放送されることが決定した。 ■「ハナが生きてきた過酷な境遇や、その胸の内をこの身に宿せるよう、もがきながら必死に演じさせていただきました」（生田絵梨花） 松本清張不朽の名作のドラマ化。人間の業と運命を一大悲劇へ昇華させる松本清張ミステリーの真骨頂。主人公・ハナに、生田絵梨花が挑