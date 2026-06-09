100年愛され名店探しin佐原新緑の時期に行きたい！千葉県・香取市の佐原で１００年超えの愛され名店を探索！★出演佐藤栞里瀬戸朝香★VMG CAFE・自家製さつまいもモンブラン １２００円・ホワイトオーチャード９００円・カモミールシトラス・フレンチシェフが創るかき氷 甘酒と発酵ベリー１０００円★中村屋商店・手ぬぐい★さわら舟めぐり・大人１３００円 小学生７００円★油茂製油・玉絞め一番搾りごま油180g ８００円・油