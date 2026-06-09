俳優・タレントの筧美和子（32）が9日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子出産が緊急帝王切開だったことを明かした。【動画】感動的… 第1子出産直後の様子を公開した筧美和子ギリギリまだ正期産に入っていない段階で、破水して病院に行ったという。自然な陣痛を待って無痛分娩を予定していたが、陣痛が進まず子宮口も開かず「24時間くらい頑張った」と話した。ただ、翌日の朝方、モニターの数値で赤ちゃんが苦しそ