セブン‐イレブン・ジャパンは、ペットボトルの新商品『セブンプレミアム コーン茶』を、全国の店舗にて6月16日より順次発売する。【画像】『セブンプレミアム コーン茶』ゴクゴク飲める600ml「コーン茶」は韓国で親しまれ、近年日本でも人気が高まっている。セブン‐イレブンでは、北海道産とうもろこしを100%使用し、浅煎りと深煎りの2種類の焙煎コーンを組み合わせる、独自のW焙煎製法により、飲んだ瞬間に甘香ばしい風味が