読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）が、9日に放送。MCの宮根誠司が休演し、西山耕平アナが理由を説明した。【写真】桜中継で…『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物番組の冒頭、西山アナは「きょう、宮根さん、予定していたお休みのため、私、西山が代打で出演させていただきます。よろしくお願いいたします」と伝えた。トップニュースでは、栃木・宇都宮市のクマ情報に