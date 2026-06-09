俳優の安達祐実（44）が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に、12年ぶりにゲスト出演。俳優人生に影響を与えた先輩として、9年前に亡くなった野際陽子さんを紹介した。【貴重写真】野際陽子さん＆長女・真瀬樹里の海での1枚2歳でモデルデビューして42年。俳優人生に影響を与えた先輩が、9年前に亡くなった野際さんだという。安達は「本当にすてきで、身体全体が女優さん」と今でも憧れていることを語っ