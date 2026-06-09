憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案をめぐって、与野党はあさって（11日）に衆議院・憲法審査会で法案の審議を行い、来週の採決を目指すことで合意しました。「国民投票法」をめぐっては、自民党、日本維新の会の与党と、国民民主党、参政党が投票環境を整備することなどを盛り込んだ改正案を国会に提出しています。きょう（9日）開かれた衆議院・憲法審査会の幹事懇談会で、与野党はあさって（11日）の審査会で改正案の