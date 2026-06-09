８日に放送されたテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」では、７８歳の新人芸人が登場。年齢からくる「挨拶問題」について、先輩芸人のとろサーモン・久保田かずのぶとウエストランド・井口浩之に助言を求めた。登場したのは、昭和ジェンズというトリオのノーマン・さかい。７８歳となり芸歴２年目の新人芸人だ。ノーマンは劇場の裏でバッテリィズのエースが「あいさつさせてください！」と言ってきてくれたことから、自