大阪市西成区で労働者の街を象徴する施設だった「あいりん総合センター」の建物本体の解体工事が始まりました。記者「午前9時すぎです。放水しながら重機が壁を壊しています」1970年に開設した「あいりん総合センター」は日雇い労働者たちが職を求め、最盛期には2万5000人が集まり、「労働者の街・西成」を象徴する施設でした。2019年、耐震性を理由に建て替えが決まり、去年12月からアスベストの除去などが行われていましたが、け