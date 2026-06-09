【「Expeditions: Samurai」Steam早期アクセス】 今夏開始予定 THQ Nordic Japanは、RPG「Expeditions: Samurai（エクスペディションズ：サムライ）」の早期アクセスをSteamにて今夏に開始する。 本作は、プレーヤーの選択によって歴史と物語が変化するターンベースRPG。「Expeditions」シリーズ最新作として、戦国時代の日本を舞台に新たな歴史ドラマが展開す