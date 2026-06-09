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日本野球機構は9日、日本生命セ・パ交流戦の試合日程追加と予備日追加を発表した。【試合日程追加】▼ 6月17日（水）阪神−楽天（甲子園 / 18時00分開始予定）【予備日追加】▼ 6月15日（月）ロッテ−DeNA（ZOZOマリン / 18時00分開始予定）▼ 6月17日（水）ロッテ−中日（ZOZOマリン / 18時00分開始予定）