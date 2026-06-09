【LG 有機ELテレビ 2026年ラインナップ】 6月25日～順次発売予定 価格：オープン（予想実売価格 290,000円前後～） 「LG OLED evo AI W6」イメージ LGエレクトロニクス・ジャパンは、有機ELテレビの2026年ラインナップを6月25日より順次発売する。 今回発売されるのは、4K有機ELテレビの「LG OLED evo AI W6」、「LG OLED evo AI G6」、「LG OLED ev