【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの長谷川理恵が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の朝食を公開した。【写真】52歳ママモデル「最強すぎるコンビ」息子の朝食にピザトースト◆長谷川理恵、息子の朝食披露長谷川は「ボンは朝ピザトーストを食べるのが好き」と記し、息子の朝食の写真を投稿。パンの上にトマトソースとチーズをたっぷりとのせた様子を披露し、「最強すぎるコンビ 多分！私は食べないので わからな