【モデルプレス＝2026/06/09】クリエイターのしなこが6月8日、自身のInstagramを更新。様々な髪色の姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】30歳人気クリエイター「全部似合うの凄い」レインボーなヘアカラー◆しなこ、七変化の髪色披露しなこは「髪色変えてみた」とつづり、自身がプロデュースするプリクラ機で撮影されたショットが次々と現れる動画を公開。イエローやピンク、パープルやレインボーなど、それぞれの色をテーマに